Способного помешать слиянию двух крупнейших блокчейнов, и затрудняющего переход алгоритмов добычи криптовалюты

Оставим пока в сторону пустопорожние разговоры о призрачности получить доход от майнинга и все что связано с криптовалютами, но текущей осенью должно произойти знаменательное событие в этом мире: слияние блокчейнов Beacon Chain и Ethereum.

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Анонсированный переход с одного алгоритма (PoW) на другой (PoS) пока все не получается, но вроде бы ключевой день скоро настанет. Поэтому владельцы Ethereum решили найти средство, способное помешать этому долгожданному событию. Это, как вы поняли критические баги и ошибки.









Стоит сказать и до этого была объявлена награда, но видимо тестировщики и программисты как-то вяленько и лениво отреагировали на предложенную сумму, бывшую в четыре раза меньше чем сегодняшние 1 миллион долларов. Но данный приз возможно лишь получить только за критическую ошибку.

За "второе место" можно получить около 200000 вечнозеленых долларов, а за маленькие баги от 8000 до 40000 долларов.

Правда все это больше похоже на пиар-акцию, так как срок для "присылания своих работ" ограничен двухнедельным периодом.

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