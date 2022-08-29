Подобное открытие дает шанс большому количеству людей избежать "классической операции" по пересадке чужой печени, что может сохранить множество человеческих жизней

Жить здорОво как нам завещала великая Малышева - весьма и весьма сложно, особенно когда вы злоупотребляете алкоголем или больны болезнью, "съедающей" вашу печень. Обычно в таких случаях было спасением (вероятным) "поменять" печень больного на печень здорового. Но такие операции не каждому по карману или по здоровью - поэтому было много смертей. Теперь же, с новым открытием ученых - у людей есть неплохой шанс пожить подольше.

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Грызуны - это не только распространители смертельных болезней и уничтожители съестных припасов в наше непростое время, но и отличные испытатели будущих прорывных технологий в медицине. Так компания LyGenesis освоила навык воспроизводства новой печени мышей и крыс.









Такому успеху исследователи обязаны донорским клеткам братьев наших меньших. Подобный подход может дать отличный шанс больным означенной проблемы обойтись без операции по пересадке.

К тому же благодаря новой методике можно "клонировать" одну печень на 70 последующих пересадок.

Подобной операции подверглись собаки и свиньи. Тоже успешно.

Остался финальный штрих - 12 добровольцев, которые одной ногой уже "там", будут подвергнуты подобной методике, если все получится, то следующих добровольцев будет уже во много раз больше, а там и до массового внедрения подобных манипуляций с больным органом совсем недалеко.

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