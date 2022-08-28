Все это стало возможным благодаря режиму Lockdown, который якобы повышает конфиденциальность пользователя при серфинге в сети

Конечно же мы знаем, что все мобильные ОСи следят за пользователем сугубо в благих целях: улучшить взаимодействие с интерфейсом и просто "по приколу". Но иногда нам рассказывают хорошие занимательные истории о росте приватности.

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Та же Apple решила похвастаться новым режимом блокировки, необходимым для более высокой степени скрытности пользователя, желающим побыть в глобальной сети "анонимом". Но как водится, тут палка о двух концах: эксперт по безопасности - Джон Озбей, совсем иного мнения о новом режиме, и ясно-прекрасно, мнение не очень-то и положительное. Поясняем ниже - почему.









Возьмем любую интернет-страницу. Практически любой сайт с легкостью справится с задачей определения проблем с пользовательскими шрифтами. Проще говоря, когда пользовательские шрифты "не грузятся" - на это есть лишь одна причина: человек сидит под режимом "Lockdown". Естественно - такое возможно, только если человек использует яблочную технику. Зная подобное и зная адрес - можно очень просто вычислить, что человек под конкретным ай-пи использует режим скрытности. Отсюда компетентные органы могут и "плясать".

После опубликованного заявления представители "Яблочка наливного" связались с Джоном, указав, что "вы все не так поняли". Но, как вы понимаете, воз и ныне там.

Но с другой стороны, чем больше юзеров будут использовать новый режим, тем больший шанс "замаскировать" свое присутствие среди подобных.





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