Данное открытие может помочь обнаружить планеты, похожие на Землю и содержащие воду с метаном

Телескоп Джеймс Уэбб, работающий "на своем посту" чуть больше полутора месяцев, совершил уже ряд открытий, например вот такое, но как мы понимаем, нас еще ждет масса новостей. Например недавно с помощью инфракрасного диапазона была обнаружена так называемая экзопланета с углекислым газом - WASP-39b. По своему составу она напоминает "наш Юпитер", но более "горячий", по причинам близкого расположения от своего "солнца" - звезды WASP-39.

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Минутка интересностей: данная планета является первой планетой подобного плана, за которой "следил" телескоп, названный в честь директора NASA. А сама планета пускай и больше Юпитера, но на 1\3 легче самой большой планеты солнечной системы. Кроме того, она находится ближе к своей звезде чем наш Меркурий к нашему же Солнцу, поэтому средний температурный режим поверхности газового гиганта равен около 900 градусов Цельсия.









Ну а сам факт открытия углекислого газа в атмосфере планеты важен тем, что это первое подобное подтверждение подобного рода за пределами Солнечной системы. Ранее телескоп Хаббл обнаружил на WASP-39b водяной пар и облака, но к сожалению эти данные оказались ложными и неподтвержденными новым телескопом.

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