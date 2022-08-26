Такой исход маловероятен - но возможен при наборе обстоятельств. Отмечу как факт: поговорить с кем-нибудь за пределами земной поверхности было давней мечтой 8-летней красавицы

В Англии любят не только пить чай и смотреть футбол, но и нечто технологичное: например взять и "дозвониться" до кого-нибудь на Международной космической станции. Такой счастливицей оказалась маленькая девочка из Кента, что находится в Англии. Изабелла поговорила с астронавтом NASA в течение 45 секунд.

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За это время девочка назвала себя, поведала о своем возрасте (8 лет) и выразила пожелание удачного полета космическому исследователю.









Изабелла назвала свой случай невероятной удачей, ведь мало иметь необходимое оборудование для связи с "космическими жильцами", еще должны совпасть несколько факторов, с помощью которых такой звонок может стать возможной реальностью.

По словам отца девочки, его юная прелесть уже с двух лет интересуется космосом, а мечта установить связь с космическими исследователями на Земной орбите - была давнишней мечтой.

Ну и про "инкогнито", с кем вела беседу юная леди: это Челл Линдгрен - пилот NASA, который имеет стаж почти 15 лет в этой "космической корпорации". Кстати, это его второй полет в рамках научной миссии. И как интересный факт: Солл является потенциально возможным кандидатом для полета на Луну в рамках программы "Артемида".





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