Данная предполагаемая планета значительно больше Земли и так же, как и наш земной шарик - "плавает" в океанах

Глазастые ученые разглядели в свои телескопы неблизкую планету, которая достаточно вероятно похожа на нашу Землю обилием воды. Подробнее эту ситуацию можно пояснить с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

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У планеты, как водится, есть свое довольно-таки непритязательное космическое имя TOI-1452 b. Кстати похожие планеты, которые как наша Земля, вращаются вокруг звезд - обозвали экзопланетами. И таких шариков только в нашей галактике порядка 1 трлн штук. Многие из этого числа похожи на нашу Землю близостью к своей звезде, с высокой вероятностью наличия жизни.

Но вернемся к TOI-1452 b. Согласно более детальным взглядам, данная планета примерно в два раза больше Земли и в пять раз тяжелее, "Годовой" период вращения составляет 11 дней, причем у этой планеты два "солнца", которые вращаются относительно друг друга. Ну а масса планеты для таких размеров достаточно невелика, что можно предположить о ее текущем составе поверхности, который не каменно-песчаный, а наверняка покрыт водой в большом количестве.





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