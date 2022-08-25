Гибкие искусственные создания могут достаточно быстро изменять свой основной цвет, даже при механическом воздействии

Теперешний Китай славится не только своим красивым искусством каллиграфии и волшебного ци гуна, но и с недавних пор - перспективными научными открытиями. И все это стало возможным без революционных потрясений, а лишь умелым инвестированием "куда надо". На днях это "куда надо" продемонстрировало удивительную вещь: мягкого и гибкого робота-хамелеона, созданного на 3D-принтере.

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Данный неживой организм обладает свойствами природного хамелеона: изменяя свои цвета и "мимикрируя" под окружающую обстановку. Подобное свойство живо найдет "отклик" в специальных умных дисплеях, портативных носимых гаджетах и камуфляже "как у хищника".









Инженеры из страны дракона сделали пусть не революционное, но вполне себе прорывное открытие по части создания гибких электронных девайсов, ведь подобное инженерное решение требует длительных опытов и проверок, и все это невозможно без использования дорогостоящей научной аппаратуры.









Но сделав практически "невозможное", китайские инженеры все-таки изготовили, гибкие словно бамбук - устройства-хамелеоны. Частным примером такого образца могут выступить особые чернила, приспособленные для изменения поверхности роботов.





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