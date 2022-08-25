"Какой русский не мечтает" о большом быстром, а главное - дешевом накопителе. Вот и я подумал: о такой железяке мечтают все, но мало кто может изобрести подобный "жесткий диск". Но Швейцарские ученые работают в этом направлении. Ну как работают, на днях они после приятной трапезы решили вместо шоколада и сыров погрузиться в глубокие дали окиси металлов: например диоксида ванадия. Который, между прочим, имеет "двойственную природу": при температуре плавления обыкновенного припоя окись меняет свойства: из матерого изолятора тока превращается в отличного проводника оного.
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Но это было известно давно, но дальше будет интересней - оказывается, при повторном разогреве электрическим током атомарный переход случился раньше и быстрей. Что в интерпретации физиков можно смело назвать "эффектом памяти".
Правда, то ли отсутствие достаточно финансирования или же скромных научных возможностей, измерить длительность вышеназванного эффекта - не удалось. Но если швейцарцам помогут разрешить эту проблему более матерые отцы науки - то нас вполне могут ждать революционные изменения в материалах, используемых для хранилищ данных.