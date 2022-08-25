Здоровье наше увы не вечно. И о нем заботиться нужно смолоду. Особенно нам: нежным любителям поотсиживать одно место за монитором компьютера. Сами понимаете - профессиональные риски зашкаливают. Тут и не грех замолвить словечко о соли, та, которая поваренная. Ведь употребление "солененького" заметно повышает риски отправиться в страну вечной охоты навечно раньше отмеренного срока. Уж простите за каламбур.









реклама

Тут как раз вовремя "подсуетились" ученые, опубликовав инфографику о здоровье Китайцев, сделав однозначный вывод: уменьшение употребляемой ежедневно соли всего лишь на 1 грамм снизит количество инсультов на 9 млн случаев до 2030 года.

И ради справки: китайцы употребляют соль в количестве 11 грамм на единицу человеческую, что на 6 грамм выше чем "обязательные рекомендации ВОЗ".

И снова сухие цифры статистики: В Китае отправляются на тот свет по причине сердечно-сосудистых недугов около 40% от всего количества случаев смерти. Изрядно в этом помогает переезд из деревни в город и любовь к уличной еде.







