Как по мнению китайских ученых употребление соли позволяет избежать сердечных приступов
Здоровье наше увы не вечно. И о нем заботиться нужно смолоду. Особенно нам: нежным любителям поотсиживать одно место за монитором компьютера. Сами понимаете - профессиональные риски зашкаливают. Тут и не грех замолвить словечко о соли, та, которая поваренная. Ведь употребление "солененького" заметно повышает риски отправиться в страну вечной охоты навечно раньше отмеренного срока. Уж простите за каламбур.
реклама
Тут как раз вовремя "подсуетились" ученые, опубликовав инфографику о здоровье Китайцев, сделав однозначный вывод: уменьшение употребляемой ежедневно соли всего лишь на 1 грамм снизит количество инсультов на 9 млн случаев до 2030 года.
И ради справки: китайцы употребляют соль в количестве 11 грамм на единицу человеческую, что на 6 грамм выше чем "обязательные рекомендации ВОЗ".
И снова сухие цифры статистики: В Китае отправляются на тот свет по причине сердечно-сосудистых недугов около 40% от всего количества случаев смерти. Изрядно в этом помогает переезд из деревни в город и любовь к уличной еде.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила