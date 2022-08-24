Аргентинский политик в своей инсте решил "слегка" попиарить один криптовалютный проект, который при ближайшем рассмотрении оказался банальнейшей пирамидой

Видимо нелегко стать президентом Аргентины, раз для финансирования своего предвыборного штаба приходится прибегать к не очень чистоплотным методам накопления финансового капитала. Но главного кандидата на высшую вакантную должность в республике это не засмущало, пока добрые конкуренты не "подбросили дровишек" в прессу...

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Еще в 2021 году Хавьер Милей взял да "тиснул пост" о CoinX в своем профиле в сети куртизанок и показного благополучия. Правда CoinX - не просто биржа, пускай и криптовалютная, а "инвестиционная платформа" с "ежемесячными выплатами". Есть даже видео как вышеназванный будущий "лидер нации" посетил штаб-квартиру аферистов.





Но вот ведь какова беда: в июне 2022 года биржа взяла да схлопнулась. Оказалось лицензии не было. Все бы это так и оказалось второстепенным, если бы биржа выплатила вклады и дивиденды своим "мамкиным инвесторам". Но создатели "конторы" ушли в розовый закат и осели где-нибудь в жарких странах, где нет экстрадиции в Аргентину. Но обманутые вкладчики не растерялись и выдвинули судебный гражданский иск в сторону Хавьера Милея, который вряд ли покинет родину танго и разрешенной однополой любви (тут сарказм автора) до окончательных результатов выборов президента. Как говорится, за все приходится платить, пускай не сейчас,но попозже - обязательно.





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