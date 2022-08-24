Такая "поездка" станет возможной в рамках космического путешествия "Артемида-1", где все запуски подчинены одной цели: пилотируемому спуску экипажа на Луну

Как сообщалось ранее, практически через неделю должно начаться "космическое путешествие" под незамысловатым названием "Артемида-1". В ходе будущей миссии в роли "лягушки-путешественницы" выступят земные растения, они же - колонии земных дрожжей. Естественно что в момент старта ракеты они будут в "рабочем состоянии", цель же опыта попытка-эксперимент времени жизни этих микроорганизмов. "Издевательство" над дрожжами будет происходить в течение 18 месяцев, с намеком на пролонгацию потенциально удачного космического опыта.

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По словам пресс-службы NASA подобный старт - единственная до сего времени попытка запуска образцов земной жизни так далеко в открытый космос прочь от Голубой планеты. Планируется что CubeSat, в котором и заключены дрожжи, будет летать по солнечной орбите, аналог которой и есть земная орбита вокруг солнца. В ходе которой уровень радиации и тепловой энергии составит то же число, что и получаемый уровень тех же "позиций" земными "коллегами" дрожжей. За единственным исключением: у "космических дрожжей" не будет земной защиты в виде магнитного поля и земной атмосферы.

Самый главный вопрос, на который ученые NASA хотят получить ответ, это "стабильность" ДНК - сможет ли внутренняя защита, зашитая в геномный код грибов, противостоять космосу и продолжать самовоспроизводиться.

Если это будет не так, то подобный ответ будет слишком большим разочарованием, способным на долгие годы "предотвратить" желание путешествовать куда-то дальше родной МКС с живым экипажем.

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