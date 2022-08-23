Эксперты поделились как проводить больше времени вне "смартфона"
Очень часто приходя в какое-нибудь общественное место - неважно ли кафе это или открытая летняя площадка на берегу реки, часто вижу привычную картину: девушки, парни, а также их "родители" сплошь и рядом "втыкают" в свои персональные гаджеты - смартфоны. И вряд ли они занимаются чем-нибудь полезным, вроде чтения комментариев на overclokers. Но есть парочка "советов", которые с высокой вероятностью по мнению высоколобых экспертов помогут "вынырнуть" из омута внимания смартфона.
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Чтобы избавиться от одной привычки, нужно взять заменить ее на другую: например с помощью коллективных спортивных игр или легендарных настолок. Пойдет Монополия или нечто похожее.
Ну и более реальный "подход": просто удалите клиенты социальных сетей и мобильные игры из вашего snapdragon'овского друга.
Можно вместо чтения новостной ленты придумать занятие пополезней: короткие спортивные комплексы в зависимости от вашего уровня подготовки. Двадцатиминутной вечерней "зарядки" вам хватит за ваши красивые глаза. Автор гарантирует.
Самый лучший вариант - проделать вышеназванный трюк - на улице в компании друзей. Ведь ваш телефон для вас - а не вы для него.
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