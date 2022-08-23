Заявленный старап обещает "охладить пыл" сразу нескольких уличных столиков "за раз" и порядочно сэкономить на своей работе и последующем обслуживании

Пускай лето уже "промелькало" за окном и уже не за горами знаменитые слова про "Открой мне дверь и я войду и принесу с собою осень...", израильская команда разработчиков представила воистину "летний хит" с названием "Green Kinoko". В данной системе с японским "наименованием", по мнению изобретателей будет "нуждаться" каждое уличное кафе страны с жарким климатом. Ведь "Green Kinoko" не что иное, как уличный "кондиционер" в широком смысле. "Поглазеть" на работу охладительной системы можно в одном из кафе столицы Израиля. Открытое тестирование во всех смыслах начнется в конце августа этого года. По заверениям изобретателей одна такая махина сможет работать "без перерывов и выходных" на протяжении недели.

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В популярности новой штуковины сомневаться не приходится - ведь жара даже без всяких предсказаний метеорологов на нашей многострадальной Земле - всерьез и надолго: в этом легко убедиться, просто вспомнив как резко поменялся климат и сместились климатические "нормы" за последние десять лет. Поэтому Green Kinoko на основе установок с жидким азотом, "разбрызгиваемым" микродозами с помощью "пропеллера", обещает стать хитом нового курортного сезона.









И в подтверждение этих слов, "родители" новаторской идеи получили запросы, плавно превратившиеся в заказы - из около полусотни стран. "Конвейерное производство" охладительных систем обещают запустить уже летом следующего года. Правда где возьмут столько жидкого азота - не понятно, чай мы живем не в фильме "Терминатор-2"...









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