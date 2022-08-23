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Madarator За пост начислено вознаграждение
Bugatti представила гиперкар "Mistral W16", который уже нигде не купишь
Все по причине ограниченной серии, которую "размели с прилавков" за мгновение, словно горячие домашние пирожки с соседнего рынка. Правда цена такого пирожка чуть больше 5 млн долларов.
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   Хорошо иметь дома мощный компьютер, а еще лучше, в комплект к быстрейшему железу, иметь быстрейшего железного коня в своей "конюшне" в каком-нибудь российском гаражном кооперативе "Верхнесосенки". Например, такого как на картинке ниже. 

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Источник фото: techcult.ru



Небезызвестная компания Bugatti показала миру свой новый гиперкар с претенциозным названием "Mistral W16". Родстер, названный в честь южного ветра, является "перезапуском" легендарного же родстера столетней "выдержки". От более старого предка остались похожие плавные очертания, "энерговооруженные" "двигателем от танка" - иначе называть 16-цилиндровый 1600 сильный двигатель не получается. Предел скорости такого коня - пока "коммерческая тайна", но вот что точно известно, так это цена брата Chiron. Красавчик с открытым верхом стоил своим владельцам под 5 миллионов долларов в североамериканской валюте. А стоил потому что в открытой продаже данной модели уже нет - ее раскупили на этапе предзаказа, ведь данная машинка - вещь сугубо лимитированная, выпущенная лишь в количестве 99 штук. Да и на дороге "крошку" с 16 цилиндрами мы увидим лишь спустя два года. Где-нибудь под "Воронежем"...

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#bugatti #гиперкар #автомобилестроение #mistral w16 #родстер #спорткар
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