Россия и Индия - дружественные страны. Поэтому совсем неудивительно, что крупнейшие платежные системы стран на взаимных условиях будут внедрены, соответственно в Индии и России

Хорошо себе представить такую картину, что при поездке в загадочную Индию ты достаешь из широких штанин не местные рупии или всемогущий американский доллар - а вполне себе отечественную карту Мир. До вчерашнего дня такая мысль была донельзя утопичной, но по сообщениям Индийской прессы, наступление подобного момента уже близко.

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Подразумевается что в ближайшем времени будет подписан меморандум о взаимном признании платежных систем, основанных соответственно на картах RuPay и „Мир“. Ведь по причине недружественных шагов международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из страны вездесущих медведей и балалаек.









Помимо этого российская карта будет "работать" к концу этого года и на родине рома и зажигательной румбы - солнечной Кубе. Этой новостью поделился посол Кубы на пресс-встрече в Москве. Не за горами работа "Мира" и в Таиланде, куда любят "заглядывать" многочисленные туристы из-под Урала и Дальнего Востока.

Ну а пока картой Мир можно расплатиться в десяти странах, например - в Армении, Казахстане, Белоруссии и рядом других стран ближнего и дальнего зарубежья.

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