Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В России может появиться индийская платежная система
Россия и Индия - дружественные страны. Поэтому совсем неудивительно, что крупнейшие платежные системы стран на взаимных условиях будут внедрены, соответственно в Индии и России
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

   Хорошо себе представить такую картину, что при поездке в загадочную Индию ты достаешь из широких штанин не местные рупии или всемогущий американский доллар - а вполне себе отечественную карту Мир. До вчерашнего дня такая мысль была донельзя утопичной, но по сообщениям Индийской прессы, наступление подобного момента уже близко.

реклама

   Подразумевается что в ближайшем времени будет подписан меморандум о взаимном признании платежных систем, основанных соответственно на картах RuPay и „Мир“. Ведь по причине недружественных шагов международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из страны вездесущих медведей и балалаек.


Источник фото: 360tv.ru


   Помимо этого российская карта будет "работать" к концу этого года и на родине рома и зажигательной румбы - солнечной Кубе. Этой новостью поделился посол Кубы на пресс-встрече в Москве. Не за горами работа "Мира" и в Таиланде, куда любят "заглядывать" многочисленные туристы из-под Урала и Дальнего Востока.

   Ну а пока картой Мир можно расплатиться в десяти странах, например - в Армении, Казахстане, Белоруссии и рядом других стран ближнего и дальнего зарубежья.

   

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #индия #rupay #индия и россия #платежная система мир
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

За утечку данных клиентов сервис «Delivery Club» оштрафовали на 80 тысяч рублей
В России зарегистрировано менее 19 тысяч электромобилей
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
169
Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
47
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
45
Перекупщики продают новый гаджет Xiaomi до 410 раз дороже рекомендованной цены
1
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
3
Ранний анонс iPhone 14 может быть связан с состоянием экономики
2
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
+
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
21
Евросоюз выплатит Германии €28 млрд евро на нужды энергокомпаний
28
CDPR намекнула, что аддон-расширение для Cyberpunk 2077 покажут уже на следующей неделе
6
Крупнейший русскоязычный торрент-трекер RuTracker подвергся мощной DDoS-атаке
22
Глава криптобиржи Binance раскритиковал своих коллег
7
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
7
Samsung Electronics вложит $15 млрд в строительство исследовательского центра, который поможет освоить передовую литографию
+
Встроенный в приложение TikTok браузер фиксирует нажатия клавиш
+
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
12
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
+
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
1
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
169
Samsung Galaxy S8 получает обновление через пять с половиной лет после релиза
+

Популярные статьи

Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
60
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
36
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
2
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
2
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
3

Сейчас обсуждают

Bnertiagfh
09:09
Он не патриот России, ибо он с украины, а просто по уму рубит бобосики на нас лошках.
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
ztestx86
09:08
никакого урапатриотизма просто холодный расчет о "выгодности" подобных "статей"
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
Sir Traher
09:08
Пишут, на Эвересте полно покойников, некоторые служат ориентирами, вмерзшие. Подъём дорогой и трудный, и если кто пропал, то не ищут. Даже если попал в беду, и скажем сам идти не может, то помогать е...
На вершине Эвереста нашли ДНК животных, которых там быть не должно
dimchoos
09:07
А зачем покупать Intel Core i3-10105F?
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
ахахах
09:07
биток-это говно
В Америке исследователь онаружил зубы "сверххищника" прошлого - Мегаладона
Grotlon
09:07
Достаточно пары особей, чтобы их развести. Эта задача несоизмеримо проще.
С помощью генной инженерии ученые попытаются оживить тасманийских волков
lеad
09:07
Брал за 6 два года назад… ждемс
Tesla поднимет цены на «полный автопилот» FSD с сентября до $15 000
Fevriii
09:05
Кайф статья. Так как выбрать материнскую плату то? Как узнать что там с врм, сколько фаз и как понять усиленные они или нет? Ебаная халтура, а не статья.
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ахахах
09:04
только на чипах этих,слова тайвань быть недолжно для китайских производителей
В состав очередного десанта американских чиновников на Тайвань вошёл губернатор Индианы
aoxoa1
09:04
Зубы мегалодона можно использовать вместо золота или биткойна.
В Америке исследователь онаружил зубы "сверххищника" прошлого - Мегаладона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем