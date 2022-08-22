Хорошо себе представить такую картину, что при поездке в загадочную Индию ты достаешь из широких штанин не местные рупии или всемогущий американский доллар - а вполне себе отечественную карту Мир. До вчерашнего дня такая мысль была донельзя утопичной, но по сообщениям Индийской прессы, наступление подобного момента уже близко.
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Подразумевается что в ближайшем времени будет подписан меморандум о взаимном признании платежных систем, основанных соответственно на картах RuPay и „Мир“. Ведь по причине недружественных шагов международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из страны вездесущих медведей и балалаек.
Помимо этого российская карта будет "работать" к концу этого года и на родине рома и зажигательной румбы - солнечной Кубе. Этой новостью поделился посол Кубы на пресс-встрече в Москве. Не за горами работа "Мира" и в Таиланде, куда любят "заглядывать" многочисленные туристы из-под Урала и Дальнего Востока.
Ну а пока картой Мир можно расплатиться в десяти странах, например - в Армении, Казахстане, Белоруссии и рядом других стран ближнего и дальнего зарубежья.