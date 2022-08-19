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Вместо человеков-продавцов будут роботы - в Японии анонсировали TX SCARA
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   Манга конечно штука интересная, как и герои оной, но вот чем действительно удивляет страна Восходящего солнца - так это своей высокоразвитой робототехникой. Где уже не удивишь странными кото-роботами, а вот анонсированные роботы-продавцы для сети магазинов - вот эти создания действительно заставляют уважать трудолюбивых жителей страны-острова. В августе в сети магазинов FamilyMart вместо живых людей-продавцов появятся роботы со странным именем "TX SCARA". Данные роботы будут выполнять пока работу контролера-провизора, ведя "учет и запись" наличия товаров на прилавке.  

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Источник фото: techcult.ru

   Вместо "мозгов" у сиих машин будет ИИ, но и как у настоящего терминатора, имеется и "запасной источник питания": машинами в случае надобности удаленно смогут управлять операторы. По заявлениям разработчиков возможности роботов таковы, что чуть ли не 99% человеческого труда в магазине будут уже не нужны. 

   Ну и причины, подтолкнувшие на такой смелый шаг - не очевидны. Оказывается, в Японии просто-напросто не хватает "обслуживающего персонала". Правда откуда взять инженеров, обслуживающих такое большое количество новых "продавцов" - владельцы магазинной сети не сообщают. 



Источник фото: techcult.ru

   Напоследок собьем корону спеси с японцев - на самом деле доводить роботов "до ума" инженерам из Японии помогали инженеры из Microsoft и Nvidia. Но не "за бесплатно" - ответным шагом японцев будет обязательство разместить своих круглосуточных роботизированных продавцов уже в американской розничной сети - в количестве 100000 роботов.

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