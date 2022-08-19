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Многоэтажный дом с фасадом из 1200 солнечных панелей построят в Австралии
Дом, вырабатывающий самостоятельно электроэнергию в бОльших объемах - чем его потребление, будет построен в Австралии.
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   Австралийский город Мельбурн славен не только золотой лихорадкой и переменчивой погодой, но и с недавнего времени добавил в копилку своей известности своими удивительными архитектурными решениями. Так вот на днях австралийская компания Kennon дала старт строительству многоэтажного здания с собственным именем "550 Spenc", фасад которого будет отличаться от таких же зданий своим покрытием, состоящим сплошь и полностью из солнечных панелей, число которых чуть меньше 1200 штук. Такое количество элементов способно не только перекрыть потребности жителей-обитателей в "свете", но так же "сливать" излишки.

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Источник фото: techcult.ru 

   Уже с самого начала проектирования инженеров постигли неразрешимые на первый взгляд загадки - из какого же материала строить панели, ведь они будут вмонтированы, в том числе и в стекла. Но проблема была быстро решена с помощью продукции немецкой Avancis. Немцы смогли "подогнать" нужную продукцию с правильно адаптированными под австралийский климат. 

Источник фото: techcult.ru

   Вторая беда, которая первая беда в России - это чиновники, упершиеся "рогом" и ни в какую не желающие допускать до "эксплуатации" новаторское решение "здания-электрогенератора". Чтобы суметь "побороть" упорство чванливых "радетелей за австралийские ГОСТы", пришлось принять нетривиальное решение: был возведен строительный макет грандиозного сооружения, после чего он был взят и подожжен словно управлялся знаменитый Нерон, спаливший "на звезде" свою столицу - Рим. Но в отличие от Нерона, практичные владельцы компании Kennon провели видеофиксацию своей "шалости", дабы доказать, что все проделанные манипуляции, гарантируют "стабильность и неприступность" реального здания. Чиновники прониклись "клипом" и дали свое важное согласие на начало строительных работ. К слову, в отличие от некоторых российских реалий, данный проект "не рассчитан" на долгострой, и уже в середине следующего года планируется торжественное открытие здания.

Источник фото: techcult.ru

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   К слову о количестве вырабатываемой электроэнергии: расчетами установлено, что "валовой объем" будет составлять около 140 кВт⋅ч. И как факт - на крыше панелей не будет, а будет разбит прекрасный сад для ненавязчивого отдыха сотрудников.

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