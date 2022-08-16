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Youtube будет продавать подписки на сторонние видеосервисы
Новый бизнес-проект Гугла: теперь на видеохостинге Ютьюб можно будет приобрести подписку на понравившиеся стриминговый сервис
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 Казалось бы, чем может удивить старый-добрый знакомый Youtube, разве что "отменой" русских IP. Но пока столь радикальные меры "найти крайнего" не введены, и "дочка али сын" придумали нечто иное: например онлайн-магазин подписок, подписок на чужие стриминговые сервисы. Удивлять так удивлять. Данная идея родилась не с бухты-барахты, а уже прорабатывается "в физическом воплощении" на протяжении полутора лет. И пока все идет, что уже к скорому времени у Ютьюба появятся первые партнеры.

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Источник фото: techcult.ru

   Зачем это нужно Гуглу - не совсем ясно, но по заверениям топ-менеджмента корпорации, подобный шаг дает отличный шанс по продвижению и прочему промоушну стриминговым компаниям. Потенциальные зрители первыми увидят трейлеры будущих проектов, а после прочувствовав приятное или же негативное послевкусие, вкусить "основное блюдо", оплатив подписку на понравившиеся "канал". Но повторюсь, Гугл все это придумал не просто так, а ради "гешефта", получаемого процентами с продаж, совершенных на самом видеохостинге и в приложении. Но как это будет точно, пока еще обсуждается с потенциальными клиентами-компаниями.


Источник фото: ipkey.com.ua

   Пока остальные видеохостинги рассуждают лишь о самой такой возможности, сама концепция использовать сервис роликов как "торговую площадку" становится насущной реальностью, если не сказать больше - необходимостью. Ведь сейчас на первый план выходит всем знакомое слово "конкуренция", продавать свой видеопродукт становится все сложней и сложней. А клиентская база сама собой не растет так быстро, ведь рынок уже перенасытился. И тут на помощь приходит всемогущий Youtube со своей невообразимой как открытый космос - гигантской аудиторией.

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#google #youtube #новости youtube
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ZombieNation
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