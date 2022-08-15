Политик высокого ранга, а именно - американский конгрессмен возмутился с историей об утаивании информации по поводу НЛО

Член американского "парламента" конгрессмен Тим Бурчетт, решил напомнить о своем собственном существовании широкой общественности, данный господин театрально возмутился "нерасторопностью" и большим нежеланием чиновников Пентагона делиться данными с широкой общественностью о "контактах" пилотов истребителей и прочих воздухоплавательных средств с представителями иноземных цивилизаций. Ведь по комментариям того же Тима - "воздушное ДТП" между земным пилотом и космическим "авиатором" - удел ближайшего времени.

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После ознакомления с пакетом секретных документов, заслуженный представитель своего штата ужаснулся общему количеству предполагаемых случаев наблюдения неопознанных летающих аппаратов пилотами оборонного ведомства: за период с 2004 года было около 140 докладов по поводу "контакта" с НЛО. И из всех этих "встреч" было доложено только об одном таком событии.









Итогом долгих умозаключений бывшего мэра стало требование "усилить меры" по наблюдению небесных путешественников и систематизации уже полученных данных. А также перестать "бояться" сообщать о новых случаях общественности и интересующимся группам граждан. Ведь не за горами встреча с инопланетным кораблем, и землянам, в частности военным, нужно быть готовыми к любому "форс-мажору" в подобной ситуации .

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