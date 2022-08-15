Ввиду санкций или просто из вредности - Европейское космическое агентство решило отказаться от российских ракет-носителей "Союз". На что их попытаются заменить - читайте в новости

"Космонавты" Европейского космического агентства решили "наладить мосты" со знаменитым Илоном Маском, его детище SpaceX по мнению европейских чиновников - идеальный кандидат для того, чтобы уйти от опостылевших ракет под торговой маркой "Союз".

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Но есть и другие кандидаты, альтернативные ракетам SpaceX - это те же Индия и Япония, но возможно что в космос строптивые европейцы полетят "на своем": ракете европейского производства Ariane 6.

Такое мнение выразил директор того самого Европейского космического агентства - Йозеф Ашбахер.









Европейский функционер заметил, что данная идея пока находится на стадии обсуждения, но уже производятся необходимые расчеты, дабы изучить возможность соблюдения технического регламента европейской организации. Например, запускаемые спутники должны "совпадать" с ракетой, дабы устранить потенциально опасные "реакции". И от после всех этих согласований возможно сделать то самое коммерческое предложение великому менеджеру современности, от которого "невозможно отказаться".

До сего момента европейский "космос" поддерживали ракеты трех держав: при небольшом "багаже" использовалась итальянская "Вега", Российский "Союз" был этакой грузовой "Газелью", а в роли тяжелогруженой фуры выступала европейская "Ариан-5".









Окончательное решение кто будет "возить" Европейцев до орбиты и обратно - станет известно в конце следующего года.





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