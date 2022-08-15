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Европейский Союз хочет перейти на SpaceX вместо Союзов
Ввиду санкций или просто из вредности - Европейское космическое агентство решило отказаться от российских ракет-носителей "Союз". На что их попытаются заменить - читайте в новости
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   "Космонавты" Европейского космического агентства решили "наладить мосты" со знаменитым Илоном Маском, его детище SpaceX по мнению европейских чиновников - идеальный кандидат для того, чтобы уйти от опостылевших ракет под торговой маркой "Союз".

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   Но есть и другие кандидаты, альтернативные ракетам SpaceX - это те же Индия и Япония, но возможно что в космос строптивые европейцы полетят "на своем": ракете европейского производства Ariane 6.

   Такое мнение выразил директор того самого Европейского космического агентства - Йозеф Ашбахер.


Союз. Источник фото: wikipedia.org


Европейский функционер заметил, что данная идея пока находится на стадии обсуждения, но уже производятся необходимые расчеты, дабы изучить возможность соблюдения технического регламента европейской организации. Например, запускаемые спутники должны "совпадать" с ракетой, дабы устранить потенциально опасные "реакции". И от после всех этих согласований возможно сделать то самое коммерческое предложение великому менеджеру современности, от которого "невозможно отказаться".

   До сего момента европейский "космос" поддерживали ракеты трех держав: при небольшом "багаже" использовалась итальянская "Вега", Российский "Союз" был этакой грузовой "Газелью", а в роли тяжелогруженой фуры выступала европейская "Ариан-5".


Ariane-6. Источник фото: futurenow.ru


   Окончательное решение кто будет "возить" Европейцев до орбиты и обратно - станет известно в конце следующего года.

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