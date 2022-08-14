Обычный американец решил взять несвойственные для обычного человека функции телекоммуникационного работника - он проложил 22 км оптоволокна, чтобы подключить себя и своих ближайших соседей к широкополосному интернету

Простой житель глубинки Америки "взял и забрал" правительственный грант на проведение работ по оснащению своего места жительства и ближайших домовладений высокоскоростным интернет-соединением. Джаред Мич сумев доказать отсутствие желания заниматься проблемами граждан, а именно какой-либо деятельностью магистральных провайдеров связи по установке широкополосной связи в своем округе - после чего решил сделать самостоятельно всю их работу, подав успешную заявку в соответствующую организацию.

реклама









Сподвигло его на это решение нежелание платить баснословные деньги за собственное подключение к быстрому интернету. Но до всей этой круговерти у него было лишь две альтернативы: выбрать слишком медленный интернет или отдать нелишние в его положении 50000 долларов за подключение к высокоскоростному. Выбрав альтернативный третий вариант, герой статьи начал с прокладки некоротенькой такой линии на 22 км оптоволокна. После подключения своей "личной крепости", Джаред решил сделать доброе дело и для соседей, подключив их всего за неделю другую. После такой общественно полезной работы государство не смогло пройти мимо и выделило ему грант аж на 3 млн. долларов, которые наш знакомый решил вложить в дело подключения уже целого своего района - а это где-то около 500 домов.

Осталось совсем "немного": 80 км оптики, плюс ветки "милевых переходов", ведь некоторые соседи живут на отшибе. До которых, если считать по рыночным ценам, прокладка оптоволокна могла бы стоить порядка 30000 долларов, но так как Джаред занимается социальным проектом, всю эту смету оплатит государство, а "соседям" нужно оплатить лишь 200 долларов за подключение. К слову о ценах за такой интернет: 100 Мбитный тариф будет стоить 55 вечнозеленых, а гигабитная "миссисипи" оценивается в 80 бакинских. Добродетель не любит загадывать, но на "все про все" уйдет не больше года и маленький округ заживет как городские снобы и прочие хипстеры.





анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



