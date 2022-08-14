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В США прошли учения по устранению последствий атак гиперзвуковыми ракетами
Объявленные "мультиками Путина" гиперзвуковые ракеты были отнесены к серьезному, а главное - уже реальному средству поражения. После переосмысления "виртуальных угроз" были проведены учения
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   Шутки шутками, но Американцы подтвердили свой прирожденный прагматизм: на днях в Филадельфии состоялись учения, да не абы какие, а вполне себе с оттенком инфобомбы: национальная гвардия США смоделировала ситуацию провала американской же ПРО и в следствие чего под ударом оказалось восточное побережье государства. Причем, средством "доставки неприятностей" оказались гиперзвуковые ракеты. Думаю страну, имеющую возможность сделать больно самому оплоту демократии - угадывать "с трех нот" не надо, вы и сами поняли что это наследница могучего СССР - Россия.

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Источник фото: techcult.ru


   Кстати, катализатором такого вот события стала, в очередной раз даже угадывать не надо - Российская СВО. Где, опять же, "ракеты, которых нет", разрушили и уничтожили целую сеть важных целей - например углубленные пункты управления. 

   А теперь вернемся опять к США - согласно легенде состоявшихся учений, шустрики-ракеты попадают, что интересно, в объекты гражданской инфраструктуры: в промышленный тепловоз, перевозящий вагоны с хлором, жилые дома, и что очень по-голливудски - в стадион местной футбольной команды. 


Источник фото: techcult.ru


    Общее количество задействованных американских "МЧСников" составило 400 человек. И это помимо береговой охраны, гражданских пожарных, полицейских и медиков, число которых еще больше.

   Опять же, по скрупулезным подсчетам экспертов Пентагона, в ходе СВО были применены лишь 10-12 гиперзвуковых ракет - это Цирконы и Кинжалы. И при массированном применении этих высокотехнологичных посланников смерти шансов сберечь важные пункты практически нет.


Источник фото: techcult.ru


   Ну и на злобу дня: мой знакомый, имя которого, по понятным причинам я вам не назову, решил что дорогостоящие "подарки" наверняка будут доставляться на куда более важные цели, чем гражданская инфраструктура и прочие сараи: ведь "Циркон" - идеальный убийца для больших плавающих корыт, по сегодняшнему недоразумению, называемых авианосцы ударных групп. Но если надо, "Кинжал" и "Циркон" могут справиться и с командными пунктами и другими стратегическими целями, даже толщи скальной породы не спасут.

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#гиперзвуковые ракеты #циркон #кинжал
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