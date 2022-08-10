Российских курильщиков, а точнее - парильщиков, пугают очередной страшилкой: из-за санкций возникли проблемы с комплектующими для детища Philip Morris

Е-сигареты - как много в этом звуке: настырные любители "попАрить" оккупировали общественные места от школ до спортивных площадок (чему господин автор лично был свидетелем). Аргументируя свое "безобидное увлечение" "отсутствием вреда" для окружающих и просто милым хобби, больше напоминающим чудачество, чем пристрастием к табаку. С этим можно соглашаться или спорить, но кажется, любителей "hitech-курения" ждет зрада зрадная, о которой мы узнаем ниже по тексту.

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IQOS, детище Philip Morris, попало в переплет, точнее российское подразделение головной компании. "Переплет" заключается в отсутствии стиков и комплектующих для "парилки". Большое сообщество любителей айкоса должно сказать "огромнейшее спасибо" США, ведь именно там производится так называемая биополимерная пленка - незаменимая "деталь" фильтра стика. Конечно, это не "рогозинские ракеты", но отчего-то такие простые комплектующие для е-сигарет в России не производят.

Конечно, следящие за IQOS знают, пускай бренд принадлежит забугорному владельцу, финальное изделие для нагревания табака производится уже на месте в России, но помимо фильтров есть еще "кое-что" - те самые комплектующие, которые завозились по-белому, а раз так - то фиг вам, а не "комплектуха", поэтому сборочные линии простаивают. Но пока выручает Казахстан.

Но тут возможно два варианта, первый вариант - "пари или вали", Philip Morris продаст свою российскую "дочку" условному Александру Говору (владелец сети "Вкусно и точка"), либо же воспользуются "лазейкой" параллельного импорта, что вызовет высокий ценовой всплеск на саму "электронную трубку" и заветные стики.

И совет от меня: бросайте курить, вставайте на лыжи, страна ждет новых свершений, а не любителей искусственного дымка.

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