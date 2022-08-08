Началась вторая жизнь отмененного квеста из вселенной старого-доброго Warcraft. Пользователь бесплатно и на добровольной основе "оживил" старую графику и убрал мешающие баги

"Пески времени" разверзлись и на поверхность "всплыли" утекшие в сеть игровые файлы старого-доброго Warcraft Adventures. Что безусловно нельзя расценивать никак иначе как подарок судьбы для скучающих геймеров и фанатов того самого "первого" Варика, к созданию которого, к слову, приложила свои умелые ручки компания из России наряду, конечно же, с той самой Blizzard Entertainment. Так вот, что с того, что игровые файлы появились в свободном доступе, что это даст простому пользователю нашего "села" - воскликните вы. А ничего не даст, коль нет прямых по самое не могу - умелых ручек. И вот, пользователь с "прямыми руками" был найден - им оказался игродел с ником DerSilver83, который после многолетней кропотливой работы выпустил так называемый "ремастер-фломасте , пересобрав вручную отмененный квест, между делом "поправив графоний", перерисовав некоторые кадры игры и отредактировав некоторые cut-сцены.

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Как было заявлено выше, доступ к переизданию совершенно бесплатный, но для установки игрового дополнения потребуется официальный релиз игры.

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