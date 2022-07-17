Компания Blizzard анонсировала некоторые нововведения в "модельном ряду" будущих персонажей грядущей World of Warcraft: Dragonflight. Хорошо известный "угнетатель" новичков-игроков — Дробитель, получил новый "скин" . Внешний вид которого, откровенно говоря, до неприличия сильно разочаровал закаленных ветеранов знаменитой ролевой онлайн-игры. В частности, пользователи Reddit посчитали новое "игровое воплощение" одного из самых знаменитых злодеев франшизы — слишком милым и мягким, больше похожим на прилежную белую кошечку из мультика "Том и Джерри", чем на знаменитого игрового злодея.
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Это не было бы настолько смешно, если даже сами пользователи не поленились разработать более "достоверный" концепт "тайного рейдового босса". Один из таких "активистов" представил свое видение Дробителя.
Реакции Blizzard на жалобы геймеров пока не последовало, но есть призрачная надежда, что сама игровая компания все-таки прислушается к пожеланиям и чаяниям простых игроков. И ласковый песик останется таким лишь на рендерах.