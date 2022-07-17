Как известно, в декабре должна выйти Warcraft World of Warcraft: Dragonflight, но некоторые подробности о 9 дополнении к Warcraft начинают всплывать. Одна из таких новостей - новый внешний вид старых персонажей, который откровенно говоря, обескуражил фанатов серии

Компания Blizzard анонсировала некоторые нововведения в "модельном ряду" будущих персонажей грядущей World of Warcraft: Dragonflight. Хорошо известный "угнетатель" новичков-игроков — Дробитель, получил новый "скин" . Внешний вид которого, откровенно говоря, до неприличия сильно разочаровал закаленных ветеранов знаменитой ролевой онлайн-игры. В частности, пользователи Reddit посчитали новое "игровое воплощение" одного из самых знаменитых злодеев франшизы — слишком милым и мягким, больше похожим на прилежную белую кошечку из мультика "Том и Джерри", чем на знаменитого игрового злодея.

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Это не было бы настолько смешно, если даже сами пользователи не поленились разработать более "достоверный" концепт "тайного рейдового босса". Один из таких "активистов" представил свое видение Дробителя.





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Реакции Blizzard на жалобы геймеров пока не последовало, но есть призрачная надежда, что сама игровая компания все-таки прислушается к пожеланиям и чаяниям простых игроков. И ласковый песик останется таким лишь на рендерах.