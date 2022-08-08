Очередная цель Роскомнадзора отправлена на "свалку доступа". Творческим личностям из России будет куда сложней вести финансовые сборы на свои проекты

Жил-был мальчик Антуан - гражданин России, правда на самом деле его звали Антон, но, так как себя он относил к творческой интеллигенции, если не больше - к культурной элите ненавистной ему РФ, решил "обозвать" себя таким вот именем. Но для творчества, открою вам большую тайну, нужно некоторое количество финансовых средств, а чтобы их взять - нужно пойти и заработать; но так как наш герой - личность донельзя творческая, варианты с заводами и фабриками не подойдут, да даже в "шестерочку" наш герой не пошел на должность продавца-грузчика, а зарабатывал кривляньем на камеру в православном Ютьюб, но как истинный артист - все свои возможности не раскрывал, требуя "малую мзду" за самые откровенные видео, которые станут доступны на Patreon'e. Чем как раз худо-бедно на жизнь зарабатывал.

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Но в жизнь Антуана пришла беда: в апреле страшный Роскомнадзор "закрыл" доступ к сервису Патреона, но краудфандинговая платформа продолжала работать и приносить доход славному блогеру, и наш товарищ все таки успокоился, но оказалось август - не только конец лета, но и причина пойти уж наконец на должность кассира-разнорабочего в ту самую "шестерочку", так как доступ к Патреону закрыли все крупнейшие провайдеры Рунета.









Ну и между строк: по данным сетевого "пингмейкера" GlobalCheck, "доступность" сервиса платных подписок составляет 0% для пользователей из России, проще говоря, провайдеры Великой и Необъятной прикрутили краники.

Ну и да, информация для пытливого читателя: если вы дружите с богомерзкими VPN, TOR и иже с ними, вражеский ресурс открывается и "працює".





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