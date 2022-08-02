Я б на вирусолога пошел, пусть меня научат. Или сказ о том, как альтернативный метод использования меди может улучшить противовирусную обстановку

Только-только мы дружною ватагой сняли маски и прочие противогазы и уже стали забывать об этих похабных вещах, как незримый противник решил взяться за былое и породил очередной штамм злостной заразы. Как тут не запечалиться и не закручиниться, когда скорее всего опять завернут гайки и болты противоэпидемийной борьбы с невидимым недругом. Так вот, помимо хорошо известного ковида идет наступление по другому фронту - оспа обезьян, происхождение которой вызывает довольно каверзные вопросы, является новой угрозой не путать со звездой смерти. Поэтому немудрено, что соответствующие эксперты и иже с ними задумались над новым эффективным оружием против всего этого зоопарка. Группа американских ученых решила "попытать счастья" с медью, которая еще с глубокой старины известна как отличный антисептик. Стоит ли говорить, что удобнейшим средством нанесения этого металла может быть самый обычный спрей.

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А этот спрей довольно прост по своей "конструкции", в которую входит водный или этаноловый раствор с "гарниром" из меди длиной около 50 нанометров. Правда медь не совсем чистая, так как в природе она быстро окисляется, поэтому было принято соломоново решение заменить высокоочищенную медь сплавом цинка и меди, который можно даже обозвать латунью.

А как же применять это "лекарство", неужели перорально или, прости господи, еще более изуверскими медицинскими способами. Конечно нет, прошли те славные времена, теперь лекарственные аппараты применяются как всем хорошо известный смертельный яд на буковку N. Поэтому искомый спрей разбрызгивается на дверную ручку или поручни в общественных местах. Хватает буквально четверть часа, чтобы злобные микроорганизмы SARS CoV-2 отправились в свою микрозную Вальхаллу, а боязливые пассажиры не переживали за свою противовирусную безопасность.





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