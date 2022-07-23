Что ни говори, а на сегодняшний день воздушные дроны - важный продут для военных, и не мудрено, что созданием этих крылатых помощников занимается не только обычный бизнес, но и ученые, например, британские, и даже не пробуйте смеяться. Как раз на днях эти мозговитые парни сделали весьма смелое заявление, рассказав широкой публике о своем новом изобретении: новейшем средстве коммуникации и контроле над группой дронов, способном противостоять на 100% системам радиоэлектронной борьбы врага. Не буду приводить многосложную аббревиатуру комплекса, но продукт является изобретением фирмы QinetiQ, по заявлению которого, суть помехозащищенного канала дрона "лежит в плоскости" корректировки данных по лазерному лучу.
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Но, как говорится, дьявол кроется в деталях: дроны управляются не только лишь с помощью "лазеров-шмазеров", а с помощью банальнейших радиосигналов, а вот лазеры - запасной вариант в случае обнаружения работы вражеской РЭБ.
По заявлениям все тех же действующих лиц, сигнал априори невозможно перехватить, но опять же, а если нападет "туман" или банальнейшая дымовая завеса, работоспособность лазерной коммуникации остается под вопросом. На такие сами собой напрашивающиеся загадки гордые представители Туманного Альбиона ответа не предоставили. Ах, насыплю же еще недостатков: корректировка и управление летающим пехотинцем осуществляется только в зоне прямой видимости, то бишь в городах и прочей пересеченной местности девайс "не буде працювати".