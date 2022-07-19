Пока в центральной части России лютуют холода и кратковременные дожди, страны Европы накрыла аномальная жара. От Испании с Португалией до Франции уличные термометры бьют температурные рекорды. В той же Франции в некоторых регионах, несмотря на близость прохладных вод Атлантики, температура в тени зашкаливает за значения в 40 градусов. А в Испании от последствий перегрева погибли уже больше ста людей. Такой атмосферный натиск - это полбеды, последствия "перегрева" аукнутся Европейцам зимой. Из-за летних аномалий природы накопление запасов голубого топлива сильно осложнится. Такое мнение высказала консультационная компания Rystad Energy. Цитата аналитика компании:
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Как нетрудно понять, столь экстремальные показатели на термометре вынуждают жителей довольно активно задействовать прожорливые кондиционеры и сплит-системы, разумеется, не остаются в стороне и "доисторические" вентиляторы. Довольно-таки понятно, нагрузка на электрические сети - околомаксимальная, а следовательно и увеличивается расход голубого топлива, разве что плюс, так это от солнечных панелей, но мощности которых недостаточно в масштабах целой страны.