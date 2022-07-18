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Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
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   Корпорация "Газпром" разослала одному из своих клиентов предупредительное письмо. Темой такого "письма счастья" была новость о временном сокращении законтрактованных поставок голубого топлива. Источники сообщают, "тематическое письмо" было отправлено в Германию.

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Источник фото: ria.ru

   По данным все того же источника, "Газпром" со второй половины июля не может исполнить взятые на себя обязательства из-за "непредвиденных" обстоятельств, в силу же непрогнозируемого случая. Это конкретное письмо касалось Германии.

   И возвращаясь к ранее заявленному, такой случай наступил из-за отсутствия турбин, которые "затерялись" на ремонтном заводе где-то в Канадчине. Потери для Германии составили в 60% от декларируемого в контракте объема: необходимо было доставить для потребителя 167 млн куб. м, а доставлено было 67 млн куб. м газа.

  Турбина. Источник фото: eadaily.com

   После такой угрожающей "недостачи" жалобные мольбы немцев были наконец-то услышаны и долгожданные турбины в скоростях были отправлены "первым" самолетом в Германию. Ну а после стандартным путем на пароме, а далее по суше "ценная бандероль" прибудет в Россию. Самое главное лишь бы этим не занималась "Почта России", а то мало ли, затеряется где-нибудь на необъятных просторах нашей Родины. И придется кому-то немножко замерзнуть ;)

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#санкции #газпром #газовые войны
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