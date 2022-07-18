Уровень поставок газа из России за первое полугодие в страны ЕС заметно уменьшился. И этому есть ряд причин, о которых поговорим чуть ниже. А пока послушаем Симсона, члена Еврокомиссии (ЕК) по энергетике. Так вот, с его слов, уровень прокачки газа упал примерно в двое на 1 июля в сравнении с предыдущим годом. В относительных величинах это составляет 155 млрд куб. м.
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Снижение поставок связано с остановкой прокачки газа по газопроводу Ямал – Европа. В довесок, упало снабжение и по другим "газовым ниткам" – Северному потоку и Турецкому потоку. Повышенная цена на газ также не способствует росту объема закупок.
Успеет ли Европа подготовиться к зиме: единого мнения нет
Аналитик из компании Vygon Тимонин выразил сомнения в том, что европейские компании успеют закачать необходимый объем газа к грядущей зиме.
Противоположное мнение высказывает представитель Центра стратегических разработок господин Колобанов.
От себя хочется добавить, теплые дома и квартиры были бы реальностью, если бы санкционная политика не скатывалась бы в откровенную русофобию.