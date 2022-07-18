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Газовая труба "обмелела": немцы опасаются сокращения поставок газа по Северному потоку
Не одна напасть, так другая: мало того, что цена на голубое топливо пробила ценовой потолок, так еще объем поставок по Северному потоку значительно снизился. Подлинные опасения немецкого правительства могут стать кошмаром наяву.
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Источник фото: hellas.postsen.com   

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   Трудно поспорить, но немецкие прогнозы имеют пугающее свойство сбываться, особенно это касается экономических прогнозов. Так по сообщениям газеты Bild, Россия вынашивает коварный план под различными предлогами снизить текущие поставки голубого топлива. И напоминая предыдущие новости, пока ремонтируются турбины для Северного потока, отмечается значительное падение газовых поставок по этой "газовой нитке".
Ну и по традиции, при невозможности справиться немецкому федеральному правительству с проблемами газоснабжения, было принято решение переложить часть текущих вопросов на глав земельных администраций. Такой неблагодарной задачей в режиме реального времени занимается Вольфганг Шмидт - Федеральный министр по особым поручениям.Северный поток 1. Источник фото: dw.com Естественно, Россия ни с бухты-барахты прекратила поставки по первому Северному потоку: турбина Siemens Energy, необходимая для работы газопровода, находилась на ремонтных работах в Канаде. Но санкции внесли свою "лепту" - дико затянув все возможные сроки по ремонту. Из-за таких "мелочей" и остановились газоперекачивающие модули. После таких неприятностей и немудрено, что мощность газопровода снизилась более чем вдвое, достигнув 40% мощности от максимально возможного. И да, недостающий газ пришлось "расконсервировать" из газохранилищ. Потенциально это грозит возможностью начать отопительный сезон с меньшим количеством газа чем необходимо. "Спасибо" санкциям за это.

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#санкции #санкции против россии #газ #санкции на россию #газовый кризис #северный поток
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