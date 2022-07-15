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И смех и грех: виновница всех мировых бед назначена. В очередной раз им стала одна всем знакомая страна. И как вы сразу догадались - это конечно же Россия. Именно она ввела "налог Путина" для американцев (независимо от их политической ориентации), хотя конечно же президент Байден и Ненси Пелоси были против, именно она (Россия) уронила доходы простых европейцев, и именно она, как говорится, highly likely, разрушила часовню средних веков, но это не точно. Так о чем это я. Ряд европейских изданий демократического толка изобразил очень, ну прям очень преинтересную диаграмму. Оказывается, падение объема продаж нефти и газа Россией не сократило доходы российского бюджета, а скорее наоборот, добавило полновесности рублю и стало все быстрей наполнять казну самой большой страны мира. Парадокс, скажете вы. Что же это за такие финансовые санкции невиданной мощи, раз страдает почему-то больше вводящие эти непопулярные меры экономически развитые страны (Россия, естественно, это страна третьего мира по мнению тех самых современных и продвинутых господ)...

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И вот после такого неожиданного поворота госпожа Джанет Йеллен, по совместительству глава Минфина США, озвучила интересную мысль, что при соблюдении потолка цен Россия может поставлять в обход санкций нефть. Иначе Запад, как заявляет Йеллен, примет более суровые меры, что перекроет значительную часть экспорта РФ в развитые страны. Тут можно добавить лишь вот что: так вы определитесь - нефть России продавать можно, чтобы промышленность развитых стран не загнулась, или же наоборот, нужно все запретить, чтобы загнулась уже РФ. Выбор у западных элит свободного мира после таких заявлений крайне ограничен.





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Кстати вы и сами успели заметить, сначала говорилось о полном запрете закупок нефти и газа, но так как зеленая энергетика, дама весьма не постоянная и капризная, а полный зеленый переход - дело отнюдь не пары месяцев и даже пары лет, было решено продолжать закупки. Но, якобы с пояснением что не позволим России-ворогу завышать цены. А то иш ты, задумали зарабатывать на дефиците.





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Мораль сей истории простая до неприличия: санкции санкциями, а страна-бензоколонка не думает "закрываться" при всем желании и хотении условного Запада, да и "бензин" забесплатно разливать не велит, а только почему-то за рубли, поэтому Запад сам же обходит свои санкции, дабы местные буржуа и госпожи взяли, да не проголосовали за какого-нибудь Трампа. Который сами знаете чей агент, и вполне возможно таки развяжет третью мировую войну. Все конечно же во благо Make America Great Again.

Что тут можно сказать, по всем прогнозам самая мякотка намечается на конец осени, когда холода и стужа совсем невежливо постучат в двери и окна наших соседей, а у американцев наступят выборы в сенат, вот тогда нас ждут масса открытий чудных, но тут говорится главное дожить. Ну а напоследок я вам скажу, намечается шухер грандиозный, ибо премьеропад застал еще одну крупную страну. Это, напомню, была Италия. А как известно, подобные массовые политические штормы случаются как раз перед грандиозным ураганом. Ну и да, никто не хочет брать на себя ответственность за грядущие потрясения.