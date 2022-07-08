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Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
Нехватка специалистов ИТ-профиля в собственной стране вынуждает немецкое сообщество индустрии к поиску и найму высококвалифицированных специалистов на просторах России и Беларуси
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   Давно не секрет, что немецкая ИТ-индустрия крайне страдает от отсутствия квалифицированных кадров в отрасли. Поэтому профильная ассоциация "Битком" призвала в экстренном порядке к активному же поиску подходящих айтишников в недружественных России и Беларуси. Президент Битком, Ахим Берг, высказал публичное мнение, что такой ход заметно ослабит научный потенциал "агрессора" (так в тексте) и одновременно сделает возможным переход специалистов Германии на следующий уровень профессионального развития. Однако, есть обоснованные сомнения, что большое количество квалифицированной рабочей силы возьмут и переедут в страну с чуждым культурным кодом и главное, с недружественной атмосферой русофобии и шовинизма. Да и судите сами: требуется не пара-десятка специалистов, а требуется "закрыть" порядка 96000 вакансий в сфере IT. Ну и естественно аппетиты немецкой ИТ-индустии с каждым годом будут все больше и больше.

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Эмблема компании Битком

    Но тут вырисовывается новая проблема: недаром весь мир боится русских хакеров и вездесущих "агентов ФСБ", поэтому требуется обширная проверка для борьбы с возможным саботажем и утечкой архиважной информации в стан России-матушки. Ну и естественно, нужно проверить на лояльность к внешней политике России будущих соискателей вакансий и способность этих же людей разделять ценности Федеративной Республики. Но как это сделать, пока остается слишком туманной  и непонятной задачей. Естественно, такие "контрразведывательные" мероприятия требуют долгого времени и больших затрат. Поэтому сообщество Битком требует изменения такой проверочной политики и выдачи ускоренного разрешения на работу в Германии. Даже указан определенный срок выдачи лицензии: не более одной недели. 

    А как же немецкий язык, так необходимый для жизни в Германии, возникает логичный вопрос у читателя. А все просто: резкая нехватка профильных специалистов смещает акценты, с такого, казалось бы, важного условия. Трудовые иммигранты могут сделать это позже. В конце концов, большинство ИТ-специалистов общаются на английском языке, по крайней мере, по словам Ахима Берга.         

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   Нам же не следует забывать, что сама Россия уже борется с нехваткой ИТ-специалистов. Сообщается, что на Родине вакантно около 150 000 вакансий. Миграция, естественно, усугубит проблему.

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#новости it #программисты #программисты из россии #хантинг
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