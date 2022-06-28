Дорого - это сколько. Сколько стоят и сколько должны стоить образцы инженерного "искусства" известного производителя видеокарт. Наглядно в таблице.

Уже давно ни для кого не является большим секретом, что цены, которые рекомендует ведущий чипмейкер (Nvidia) на свою дорогую продукцию (во всех смыслах этого заковыристого слова), являются голой фантазией, не основанной на каких-то земных качествах видеокарт: таких как высокая производительность и потенциальные возможности. Потом этой позорной практике стала следовать и AMD. Ведь не зря говаривал товарищ Маркс: прибыль — вот главная цель капитализма! А в продаже воздуха преуспели не только наши «доморощенные» барыги с Авито!

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И вот на днях портал 3dcenter провел интересное маркетинговое исследование на основе потребительских отзывов, взяв за основу соотношение цены и производительности по индексу 4K.

Поскольку на сегодняшний день видеокарты стремительно падают в цене, появилась отличная возможность сравнить все большее количество так называемого магазинного ассортимента (и не только его), особенно это касается самых дорогих высокопроизводительных образцов графических ускорителей. И как ориентир, была взята цена на RTX 3070. И по мнению 3dcenter, получилась интересная картина (на самом деле для большинства пользователей удивляться нечему): топовые образцы из линейки 3xxx от Nvidia стоят несоизмеримо дорого от своей реальной цены. И наиболее оптимальными получились модели 3060 Ti и 3070 Ti, о чем и сообщает коллега Zelikman.





анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

И еще раз: контрастным оранжевым цветом выделены "идеальные" карты из розничной продажи по соотношению цена от производителя и справедливая цена. Правда в реалиях РФ цены могут быть далеки от земных реалий ;)