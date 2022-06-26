Зарубежный портал, посвященный в основном графическим ускорителям, опубликовал интересную новость. Оказывается, "железная" индустрия живет мыслями не только о nextgen-видюхах, со всеми этими трассировками и заоблачным энергопотреблением, но и вполне себе пытается вдохнуть жизнь в чуть ли не в вымерших доисторических предков. Как на счет выхода в 2022 году видеокарты, основанной на чипе из благополучного 2019 года? Да-да. Я сам в шоке. Некромикон и прочая магия по оживления мертвецов в деле. В общем-то в наш просвещенный XXI век и такие страсти-мордасти.
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Корпорация Nvidia пытается вдохнуть новую жизнь в видеочип GPU TU117, оснастив его 512 ядрами CUDA и ... только не смейтесь: 4 Гигабайтами видеопамяти и 64-разрядной шиной (частоту шины уменьшили даже в сравнении с GeForce GTX 1650). Вот такое вот вчерашнее далёко в нынешней перспективе. И конечно же ни для кого не будет сюрпризом новость о более чем скромной производительности: по слухам "новейший" образец инженерной мысли известного бренда проигрывает GeForce GTX 1050 Ti. Что уж там говорить о новоделе Arc A380 от Intel.
Ну и на примере GTX 1630, от компании Colorful, новая "старая" видеокарта будет оснащена следующими разъемами: HDMI и DisplayPort и даже позавчерашним DVI. Вот такие настали, видимо, непростые во всех смыслах времена, раз решили реанимировать канувший в Лету цифровой видеоинтерфейс (речь о DVI), которому с момента релиза исполнилось аж 23 года (DVI появился в 1999 году).
Так когда же выйдет "звезда" эконом-сборок "тянет все". А выйдет, если ничего не изменится, 28 июня этого лета. И да, если цена будет вкусной, эти видеокарточки не залежатся на полках маркетплейсов и прочих точек сбыта. Наверное ;)