Ближайшей осенью (но это не точно) мистер Хуанг обещает нас порадовать долгожданным 4ым поколением видеокарт с новой микроархитектурой ADA. По предполагаемой информации от инсайдера kopite7kimi, видеоускорители ближайшего будущего будут обладать следующими техническими характеристиками:
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Хочется добавить, что энергопотребление на фоне текущего поколения не выглядит таким уж монструозным, даже можно сказать больше - новый теплопакет приятно радует (ведь пугали, что блоки питания нужны будут, начиная с 1200 Ватт). Но вот где начинают появляться вопросы, так это к условной дате релиза: что делать с тысячей еще не проданных карт текущего поколения, которые по тем же заявлениям разнообразных интернет-инсайдеров, будут крайне сильно проигрывать новым видеокартам - вот вопрос на миллион долларов. К тому же, как нельзя не кстати, наложился кризис на крипторынке: тысячи майнеров и прочих сопричастных, ввиду глубочайшего падения цены на основные валюты криптосегмента, стали сливать в массовом порядке топовые 3090ые и 3080ые на вторичный рынок. Не боится ли Хуанг ценового цейнота?
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