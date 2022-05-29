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Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили

Сегодняшний "гость" в моем домашнем синематографе родом из страны-прародительницы кино. Рукоплещем комедийному боевику про напарников-полицейских. Кстати, это сиквел.
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Постер ко второй части

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При текущем положении дел, современный период кино смело можно назвать упадническим или даже более громким словом — декадансом. Киношники уже не знают, к каким еще прибегнуть художественным формам, что бы у пресыщенного зрителя хоть что-то екнуло в груди или еще каком-нибудь архиважном месте. И действительно, порой такие трюки случаются, но, например, не в каком-нибудь третьесортном хорроре-слешере, а на первый взгляд в безобидной комедии, точнее комедии-боевике. Познакомимся поближе с "героем": фильмом — "Шутки в сторону 2". Вполне удачным сиквелом (продолжением) оригинального фильма 2012 года. Хотя в названии присутствует путаница: есть фильм с таким же названием, но производства 2018 года, и называется он — "Шутки в сторону 2: Миссия в Майами". Спасибо отечественным горе-локализаторам. Видимо отсюда пошла  легендарная фраза — "Витрачено" из серии GTA San Andreas.

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Сюжет

"Стартовые позиции" героев первой части кардинально поменялись: один попал под каток полицейской системы и работает во второстепенном отделе "вторым комиссаром", а вот другой, полицейский Усман, поймал "птицу счастья" за хвост, и теперь он комиссар. Но новое резонансное преступление не терпит "пустоты", и вот наша легендарная парочка объединяет усилия в поиске "ибивца". И как же тут обойтись без фирменного юмора с шутками-прибаутками?

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Кадр из фильма

Медок

   То, что это комедия, можно догадаться не только из описания. Такое обилие шуток, комедийных ситуаций и просто положений, мало в каком фильме встречается, да, пошутить многие пытаются (это я заявляю про другие фильмы), но максимум что выходит, это жалкие потуги раненого чужого победить "королеву чужих" — Эллен Рипли. Так что сомневаться не приходится, это действительно комедия, так как хорошие шутки, или просто шутки, явно преобладают над несмешными приколами ну просто в товарном количестве.

   Сама идея свести бледнокожего и афроевропейца, а если еще кошерней — афрофранцуза, довольно-таки приятно выстрелила, хотя этот вариант не нов, но сам подход с разными расовыми стереотипами и предрассудками шикарно себя зарекомендовал еще ставшими классикой при жизни — "Смертельным оружием" и "Час пик" с Джеки Чаном и Крис "получи по лицу за плохую шутку" Такером. То что сама эта концепция получилась крайне оправданной, хотя бы можно судить, что этот фильм уже — триквел оригинального фильма! Ведь при плохих кассовых сборах трудно поверить, что жадные продюсеры выделят деньги на провальный фильм, а точнее — продолжение провального кино.  

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   Реверс Ситуации. Идея в том, что персонажи поменялись "положением". Успешный ранее Франсуа, теперь на подчиненных началах, подай то, принеси се, и это неслучайно, и вот такой поворот — весьма выигрышен и как киносоставляющая, так и как скрытая идея: что имея более худшие стартовые позиции при должном усердии и способностях можно подняться выше, чем более чванливый и простоватый коллега. Хотя как по мне, это опять "повесточка".

   И пофиг бы на пункт выше, главное, что взаимоотношения напарников — действительно смешные как ни крути. Разные подходы к одной ситуации, да что там подходы, типаж, темперамент и различное социальное происхождение делают взаимодействие между напарниками — взрывной бочкой шуток и приколов.

Постер к фильму

Холодок

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   Мне понятен черный юмор. Мне понятны шутки чуть пониже пояса. Но мне непонятно, зачем ради одной сцены с зубочисткой, вводить похабную сцену с голым трупом и его органом совокупления. Это выглядит мерзко как ни крути. Это реально проявление излишнего натурализма, которое не так уж необходимо для развития сюжета. Фильм вроде бы не так дешев, чтобы привлекать внимание подобным образом. Вот честное слово, от французов таких выкрутасов не ожидал. Или они хотят зайти дальше и привить любовь к некро- без всякого сомнения, филии?

  Некрепкий сюжет. Понятное дело, что комедия — это вам не молчание ягнят и прочие шерлоки холмсы, но фильм, внимание! Заявлен как детективная комедия. Но то что виноват "садовник", видно прям с самого появления этого "садовника" в кадре. И что бы невнимательный зритель наконец-таки раскусил эту мысль, этого "садовника" и близких ему людей покажут не раз и не два...

   Ну и опять. И снова. Кто бы вы думали самый плохой типаж? Правильно! Ну с очень светлым оттенком кожи. Ясное дело, что это не может быть женщина. Белые женщины пока еще не настолько прогневились перед всем свободолюбивым миром. Хотя такими темпами их, скорее всего, пора записывать как злодеев пускай не первого, но уж точно второго порядка. А вот что расизм бывает не только белый, пока это слишком крамольная мысль...

Что имеем?

   Если сложить все достоинства и недостатки, то получится на удивление, — "ничего". То есть явно не назовешь "цэ" кино крайне приятным для души или же зловонным мусором, но вот позицию где-то "посередке" оно заслужило однозначно. И вот если бы не крайнее обилие шуток ниже пояса, а точнее одной сцены в морге, я бы смело рекомендовал каждому встречному-поперечному оценить современный французский юмор, и бог с ним, с современным контекстом, что шутить можно только над белыми, а то еще расистом будешь. Ну а что касаемо меня, кино мне понравилось. Но второй раз я бы его смотреть не стал. 

   Спасибо, что читаете и пишете комментарии. Всем только хорошего кино!




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