Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ProKino
Трамп поручил военным разработать детальный план военной операции захода в Гренландию
После военной операции против Мадуро, Дональд Трамп поручил военным разработать план операции по заходу в Гренландию.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп (Donald Trump) дал задание Объединенному командованию специальных операций США создать план военной операции по вводу вооруженных сил официального Вашингтона в Гренландию. Соответствующими сведениями располагает британское издание Daily Mail.

Ссылаясь на анонимные источники, иностранные журналисты рассказали, что американский президент вознамерился присоединить остров Гренландия к США, так как данная территория «преисполнена» минеральными богатствами.

Не в последнюю очередь Трамп оценил как великолепное стратегическое положение этой датской территории. 

Как резюмировали в DM, Трамп отдал приказ-поручение о составлении военного плана по заходу в Гренландию.

Одновременно напомнили корреспонденты и то, что не всем поручение американского президента понравилось в стане действующих высокопоставленных военных США.


Источник изображения: сетевое издание Репортер

Предполагается, что военная операция против Гренландии завершится до ноябрьских выборов в американский конгресс, которые должны состояться в этом году. 

Напомним, что ранее текущий глава Белого дома собирался выкупить Гренландию. Но в марте прошлого года президент США решил, что можно выполнить операцию по аннексированию острова.

Прокомментировала обширные выступления Трампа, посвященные теме Гренландии, и действующий датский премьер Метте Фредериксен. Последняя заявила, что остров точно не продается и относится к неотъемлемой части Дании.

Отметим, что 75 лет назад в 1951 был подписан договор между Соединенными Штатами и Данией, в котором указано, что США по взятым на себя обязательствам должны защищать остров от внешнего вторжения.  

#дональд трамп #гренландия #трамп и политика #donald trump #дональд трамп и гренландия
Источник: dailymail.co.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
+
FAZ: ВС Германии не смогли защитить ПРО Arrow 3 от пролетавших БПЛА
+
ФРС США пытается спасти экономику, рискуя разогнать инфляцию
1
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
TCL выпустила телевизор X11L SQD-Mini LED для противостояния телевизорам с RGB LED-подсветкой
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Конгресс США определил, где будут выиграны или проиграны следующие вооруженные конфликты США
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
2
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
После удара «Орешником» Запад обсуждает невозможность перехвата ракеты и уязвимость стран ЕС
1
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
3
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
5

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
6
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
2
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
23
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
28
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
10
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
1

Сейчас обсуждают

Головач Лена ㅤ
01:12
лошачье еще покупает это нейродегроидное мусорье? ну ну
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Я - Константин
01:09
Вспомнил случай с бабкой, которая во время попыток раскачать ситуацию с дефицитом, кинулась скупать гречу, соль и сахар ... складывала на чердак своего частного дома, каждый поход в магазин и десяток ...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Я - Константин
01:05
В случае конфликта с наДо можно просто смотреть телевизор ... недолго он продлится, по одному орешнику по столицам, ну пару для острова с британскими паразитами и посейдон омоет берега ;) В Библии Сод...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Ian Murdock
00:41
Проблема не в Linux, проблема в тебе
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dentarg
00:38
Такие запасальщики ещё с ковида просроченной гречкой давятся. Аттракциону лет 80, пока в других местах люди выросли, прожили сытую жизнь и умерли в кругу семьи, выживальщики всё учатся пользоваться ог...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Dentarg
00:31
Как только у женщин появляются дела вне дома - нация обречена на вымирание.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Михаил Сидоров
00:27
В космосе низкие температуры, поэтому если разместить цод в правильном месте, где на него не будет светить солнце то можно добиться сверхнизких температур, соответственно потери в проводниках снизятся...
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
DIP32
00:04
Разгон на скромные 100-200MHz - это как мертвому припарки. Ни о чем. Только лишнюю нестабильность получать и деградацию процессора
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Никита Абсалямов
23:40
Хм... с каких пор в 13 и 14 серии отключен AVX512? В 12 поколении был косяк с Е ядрами, потому всей линейке выпилили AVX-512, потом всё вернули в зад в 13 и 14 поколении.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Яков Рудев
23:05
Кто нибудь объясните мне как они собираются охлаждать цод в космосе? Там нет атмосферы для воздушного охлаждения, нет воды для водяного. Излучением? Что то себе плохо такую систему представляю?
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter