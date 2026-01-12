После военной операции против Мадуро, Дональд Трамп поручил военным разработать план операции по заходу в Гренландию.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп (Donald Trump) дал задание Объединенному командованию специальных операций США создать план военной операции по вводу вооруженных сил официального Вашингтона в Гренландию. Соответствующими сведениями располагает британское издание Daily Mail.

Ссылаясь на анонимные источники, иностранные журналисты рассказали, что американский президент вознамерился присоединить остров Гренландия к США, так как данная территория «преисполнена» минеральными богатствами.

Не в последнюю очередь Трамп оценил как великолепное стратегическое положение этой датской территории.

Как резюмировали в DM, Трамп отдал приказ-поручение о составлении военного плана по заходу в Гренландию.

Одновременно напомнили корреспонденты и то, что не всем поручение американского президента понравилось в стане действующих высокопоставленных военных США.





Предполагается, что военная операция против Гренландии завершится до ноябрьских выборов в американский конгресс, которые должны состояться в этом году.

Напомним, что ранее текущий глава Белого дома собирался выкупить Гренландию. Но в марте прошлого года президент США решил, что можно выполнить операцию по аннексированию острова.

Прокомментировала обширные выступления Трампа, посвященные теме Гренландии, и действующий датский премьер Метте Фредериксен. Последняя заявила, что остров точно не продается и относится к неотъемлемой части Дании.

Отметим, что 75 лет назад в 1951 был подписан договор между Соединенными Штатами и Данией, в котором указано, что США по взятым на себя обязательствам должны защищать остров от внешнего вторжения.