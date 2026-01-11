Причем некоторые модели таких дальнобойных БПЛА будут оснащены ракетами класса «воздух - воздух» Р-73

Редакция российского ТГ-канала «Военный осведомитель» в своей свежей публикации рассказала о вероятном оснащении советских штурмовиков Су-25 ударными версиями дронов. Речь идёт о «Герани». Причем дальнобойный беспилотник планируется использовать в версии ещё неизвестный широкой общественности.

Так по мнению сотрудников «ВО», возрастной бомбардировщик, арсенал которого является недостаточно эффективным в современных конфликтах, может значительно усилиться, если его оснастить высокоскоростным дальнобойным БПЛА в качестве боевого вооружения.

Источник изображения: сайт Военная авиация

Предполагается, что с Су-25 можно будет запускать «Герань-5», причем делать старт можно будет с малой высоты, тем самым обезопасив экипаж самолёта от перехвата ракетами класса «воздух-воздух» или зенитными управляемыми боеприпасами или обнаружением при помощи РЛС-станций, как и атаки при помощи ПЗРК.

Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Тем более есть высокий шанс, что новейшую «Герань», чья скорость будет примерно на 100 км\ч выше, чем у тоже реактивной «Герани-3», будут вооружать «вооружением самообороны» – высокоточной ракетой класса «воздух-воздух» Р-73. Тем самым устаревший Су-25 может взять на себя роль еще и воздушного пункта ПВО, участвую в перехвате вертолётов и самолётов оппонента.

Р-73 подвешена под крылом боевого самолёта. Источник изображения: сайт Ракетная техника

По некоторым данным «Герань-5» получит мощный реактивный двигатель Telefly, благодаря которому БЛА будет развивать скорость до 600 км\ч с дальностью полёта до 1000 км и возможностью использовать 90-килограммовую ударную часть.