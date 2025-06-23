Набор лайфхаков, который сделает утреннее пробуждение относительно приятным и достаточно полезным.

Легкая прохлада в помещении перед засыпанием – это не просто рекомендация от блогеров по ЗОЖ, а необходимый биологический инструмент для полезного сна и легкого пробуждения утром.

Согласно исследованиям, организм человека самостоятельно понижает температуру тела в вечернее время. Так задумано природой как сигнал для сна. В момент снижения внутренней температуры организм продуцирует мелатонин. Такой гормон напрямую ответственен за засыпание и работу с циркадными ритмами.

Но если всё наоборот и спальня – то самое место с жаркой или очень теплой средой, то человеческое тело вынуждено оказывать сопротивление перегреву. Поэтому запускаются процессы потоотделения, расходующие энергию на охлаждение вместо процессов на расслабление. По итогу человека ожидают усталость сразу после пробуждения из-за слишком поверхностного сна.

Поэтому температурный диапазон 16-19 градусов по шкале Цельсия – это самый лучший способ дать организму погрузиться в восстановительные фазы сна.

Так, сон в прохладном помещении позволяет быстрее засыпать и глубже спать, повышает иммунитет и ускоряет мышечное и нервное восстановление. В итоге человек легче и быстрей встает.

А некоторые медицинские исследования и вовсе показали, что сон в прохладе побуждает организм усиленно терять калории: всё из-за желания внутренней среды человека согреться.

А вот жара в комнате для сна способствует затрудненности дыхания и повышенному риску отеков.

Советы

Перед сном необходимо проветрить помещение и ложиться спать в легком дышащем белье. Если есть кондиционер, поставьте его в положение 17-18 градусов. Аналогично и одеяло должно быть относительно легким и дышащим, не позволяющим организму перегреваться под слоями плотной ткани.