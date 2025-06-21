Машина пошла в производственную серию в 2004 году.

Nissan Tiida снова начнет продаваться в РФ. Но возвращение японской компании будет через альтернативные каналы. Большие хэтчбеки можно только купить под заказ, но этот минус единственный: зарубежный автомобиль продаётся по выгодной цене от 1,55 млн. рублей.

Привезти японца под заказ пообещала одна иркутская фирма. За эти деньги предлагается легковое авто в белом цвете с базовой комплектацией. У машины есть обычная магнитола с ч\б экраном и мультирулем.

Второй вариант за 1,756 млн. рублей предлагает приобрести коммерческая организация из Благовещенска. В этой комплектации присутствуют шинные сенсоры давления, парктроники и дистанционный ключ. Машина оснащается электролюком.









Оба варианта предлагаются с 1,6-литровым «атмосферником» в 122 л.с. с трансмиссией, оснащенной вариатором. Еще одним плюсом «Тильды» можно назвать малый расход топлива в городском цикле в 6 литров на 100 километров.









И наконец третий плюс, по мнению участников сетевого ресурса «Автоновости дня» у японской машины, это внутреннее пространство салона для пяти человек. Но за это приходится платить малоразмерным багажником в 435 литров.