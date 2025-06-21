В американской армии такие самолёты используют для транспортировки тяжелых грузов, вес которых превышает 15 тонн.

Согласно сетевому мониторинговому порталу Flightradar24 два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy принадлежности американской армии осуществили сближение с государственным воздушным пространством Ирана, после чего полетели в направлении Саудовской Аравии и Кувейта. С соответствующими данными ознакомились журналисты отечественного агентства РИА Новости.

Так первый самолёт взлетел с территории военной авиабазы Авиано в Италии в ночное время 19 июня. Позже этот самолёт удалось отследить рядом с населённым пунктом Аль-Хардж в саудовском королевстве. Примерно в 10 часов по Москве в минувшую пятницу экипаж транспортника взял обратный курс и направился в Италию на место собственного вылета, где и благополучно приземлился примерно в 15:40 мск.









Второй аналогичный борт поднялся в воздушное пространство ФРГ с взлётно-посадочной полосы базы Рамштайн тоже в прошедшую пятницу примерно в полдевятого мск. Самолет пересек воздушное пространство Кувейта примерно в 15:00 по Москве рядом с городом Аль-Вафра и достиг госграниц СА. Борт держал постоянный курс на высоте около 3300 метров.

Напомнили отечественные репортёры и назначение C-5M Super Galaxy, используемого американскими военными для перевозок габаритных и очень тяжелых грузов. Обычно в ВС Штатов такой тип самолётов используют для транспортировки тяжелой бронетехники, например танков Abrams и БМП Bradley. Но и не исключена перевозка «противобункерных бомб» GBU-57 MOP.