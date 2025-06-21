До данным главы американской разведки Тулси Габбард, Тегеран находится в не мене трёх годах от создания собственного ЯО.

Россия как государство выступает резко против распространения оружия массового уничтожения и такое отношение касается абсолютно любого государства, в том числе и исламской республики, рассказал глава РФ Владимир Путин в ходе журналистской беседы с корреспондентами ТВ-канала Sky News Arabia.

Руководитель российского государства отдельно подчеркнул, что со стороны официального Тегерана неоднократно звучали слова о полном отсутствии планов по созданию собственного ЯО, как и нет абсолютно никаких весомых доказательства его потенциального появления у иранской стороны и у чиновников организации МАГАТЭ.









Но как обратил внимание Путин, иранская власть имеет полное право стремиться развить собственную ядерную программу мирного характера и имеет право на использование знаний, связанных с атомными технологиями на гражданском направлении. Причем со стороны РФ на таком разрешенном направлении будет оказана необходимая поддержка, если в Иране попросят.

Резюмировал же российский лидер тем, что всем нужно уметь договариваться и сделать это нужно обязательно.