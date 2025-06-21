Большинство санкций всегда обоюдны и вредят не только стране-цели, но и стране, запустившей маховик экономического блокирования.

В Соединенных Штатах местный Сенат предложил ввести 500% пошлин на импорт в США на государства, которые решили продолжать закупать отечественные энергоресурсы, но такая идея вряд ли способна заработать и тем самым заставить другие страны воздержаться от торговли с Россией. Такое мнение изложил заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин.

Высокопоставленный дипломатический работник в журналистской беседе с корреспондентами РИА Новости рассказал, что он осведомлен о наличии такого законопроекта в американской сенатской среде и его якобы серьёзной поддержке со стороны 2/3 федеральных парламентариев.





И как пояснил Панкин, это довольно жесткая правовая идея, но её эффективность на практике подвергается сомнению, потому что вряд ли с РФ после потенциального утверждения такого закона все перестанут торговать. И самая главная причина почему внешнего торгового блокирования против РФ не случится – это абсолютная невыгодность изоляции энергетического сектора и торговли РФ от международного нефтяного рынка.

Одновременно большой скепсис в отношении такого гипотетического закона высказывается и в самих США – политики и чиновники последних не уверены, что проект окажется рабочим, но на 100% уверены, что он нанесет прямой ощутимый вред прежде всего самому североамериканскому государству и мировому рынку.