Такой интересный факт: Игрушки Labubu с идущего в Санкт-Петербурге ПМЭФ продают на отечественных классифайдах за 100 тыс. рублей за один экземпляр.

Акции фирмы Pop Mart, занятой выпуском популярных игрушек Labubu, просели на 4 млрд. долларов после ряда информационных статей в «Жэньминь жибао» – газете ЦК китайской компартии. О ценовых кульбитах китайской компании рассказали в свежей публикации South China Morning Post.

Так китайские госжурналисты разместили материал с анализом популярности в мире продукта Labubu. Репортёры подчеркнули, что владелец коммерческой организации проявил креативность, сделав необычный подход к бизнесу.

В первой статье китайские репортёры похвалили Pop Mart за успехи в экспорте культурного посыла, а не просто обычных потребительских товаров (чем так ранее славился Китай), особенно отметив творческие изыски авторов игрушки Labubu.

Во второй статье собственник Pop Mart Ван НиН передал, что персонал компании выполняет отгрузку игрушек в плотные коробки, из-за которых потенциальный клиент наверняка не знает, какая именно игрушка спрятана в боксе. И эта стратегия оказалась сейчас заведомо выигрышной, интригуя покупателя максимально.

Но как только обе статьи вышли, акции Pop Mart по сведениям SCMP сегодня 20 июня обвалились сразу почти 7 процентных пунктов и дошли до показателей в американских долларах в 29,58 за одну единицу. А в общем за последние 48 часов котировки снизились почти на 9%. В результате рыночная стоимость фирмы достигла показателей в 3,93 млрд долларов.

Отметим, что акции Pop Mart за 2025 год поднялись в цене практически на 160%, а внешние доходы увеличились вообще на 480% за первый квартал текущего года. Всего рыночная капитализация фирмы эквивалентна 41 млрд. долларов.