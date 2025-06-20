Последний раз модель обновляли внешне девять лет назад

Появилась информация о том, как будет выглядеть обновлённый «городской внедорожник» Mazda CX-5 третьего поколения. Этот кроссовер стал настоящим хитом среди японской марки, а его дизайн оставался неизменным в течение девяти лет, с тех пор как его последний раз обновляли в 2016 году.

Источник снимка Carscoops.com

И, что интересно, внесенные текущие изменения в автомобильной внешности трудно назвать заметными. Японские дизайнеры приложили минимум усилий для осовременивания кузова в его визуальной составляющей.

Без изменений остались основные размеры и форма стекол, но точно поменялись кузовные панели. Так, фары получили заметный «прищур», как и поменялся рисунок на радиаторе и стала другой форма окантовки оного.

Немного изменился и бампер, который благодаря увеличенному в размерах воздухозаборнику стал казаться больше, что положительно повлияло на дизайн изделия.

Изменения коснулись и пластиковой обшивки, обрамляющей колёсные арки. При выборе комплектаций по более высокой цене можно выбрать опцию с панелями в цвет кузова.





Согласно утечкам, в новом кроссовере от «Мазды» будет установлен двигатель-гибрид, состоящий из бензиновой силовой установки и двух электромоторов. Причем второй мотор будет выполнять функцию стартер-генератора. Планируется спустя год-полтора и выпустить чисто бензиновую версию CX-5 с силовым агрегатом SkyActive.