Многие страны, опираясь на военный зонтик Вашингтона, но отказываясь от надлежащего военного строительства, смогли значимо поднять свою экономическую мощь, что сейчас явно затронуло и расстроило американскую власть.

Пентагон устами Вашингтона дал прямой намек, что Сеул должен платить больше за собственную военную безопасность. Так, на выступлении главы МО Соединенных Штатов Пита Хегсета в Комитете по ВС США было заявлено, что для военных партнеров Белого дома начнут действовать новые «усиленные стандарты» расходов на оборону. Как резюмировал Хегсет, теперь все страны-союзники Североамериканского государства должны отчислять на военную защиту из собственного бюджета 5% от ВВП.

Как пояснил руководитель Пентагона, если 5% будут платить европейские партнеры США, то столько должны тем более платить и страны из Азии, для которых прямой вызов – это ВС Китая и КНДР.

Не опровергли информацию, озвученную Хегсетом, и в самом Пентагоне, когда официальный представитель Шон Парнелл в ранге пресс-секретаря в ответе на журналистский запрос издания «Ёнхап» рассказал, что Южная Корея тоже должна отчислять 5% на оборону.

И, как прокомментировали репортёры «РГ», тот самый стандарт в 5% не вызвал энтузиазма в Сеуле, где в рамках контраргумента главе национального оборонного ведомства США заявили, что в Южной Корее и так достаточно тратят на оборону и такие траты постоянно нарастают.

Так, в 2025 году военный бюджет ЮК составил около 44,6 млрд. долларов, что примерно 2,3% национального ВВП официального Сеула. По размерам таких расходов Южная Корея находится на 14-м месте в мире.