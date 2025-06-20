До этого момента самым миниатюрным дроном считался дрон Black Hornet.

Китайские специалисты по военным разведывательным беспилотникам смогли спроектировать и воплотить в металле и пластике миниатюрный БЛА в виде бионического решения, размеры которого примерно равны размерам насекомого. Видео с дроном, который по своим габаритам напоминает комара, стало распространяться по Интернету.

Известно, что мини-дрон сразу предназначался для оснащения военных подразделений КНР. Тем более именно боевым разведчикам крайне важны малозаметность и портативность, чему точно на 100% соответствуют все параметры китайской новинки. Разумеется, отсюда и главное назначение «комариного беспилотника» – заниматься сбором разведсведений, непосредственно действуя на тактической глубине отделения или взвода.

Отметим, что до сего момента самым маленьким БЛА военного назначения являлось изделие PD-100 Black Hornet. Именно «Черный шершень», выполненный в вертолётной компоновке норвежскими инженерами из коммерческой организации Prox Dynamics, должен был увеличить боевой потенциал сухопутных подразделений. Беспилотник с длиной в 10 см и диаметром рабочего ротора в 10 сантиметров должен был проникать на дистанцию около 10-1000 метров и собирать необходимые сведения непосредственно с окопов и полевых укреплений вооруженного оппонента. БЛА разгоняется до 5 м/с с возможностью боевого оперирования до 25 минут.