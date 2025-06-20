Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Китае продемонстрировали бионический разведывательный FPV размером с комара
До этого момента самым миниатюрным дроном считался дрон Black Hornet.

   Китайские специалисты по военным разведывательным беспилотникам смогли спроектировать и воплотить в металле и пластике миниатюрный БЛА в виде бионического решения, размеры которого примерно равны размерам насекомого. Видео с дроном, который по своим габаритам напоминает комара, стало распространяться по Интернету. 

   Известно, что мини-дрон сразу предназначался для оснащения военных подразделений КНР. Тем более именно боевым разведчикам крайне важны малозаметность и портативность, чему точно на 100% соответствуют все параметры китайской новинки. Разумеется, отсюда и главное назначение «комариного беспилотника» – заниматься сбором разведсведений, непосредственно действуя на тактической глубине отделения или взвода.

   Отметим, что до сего момента самым маленьким БЛА военного назначения являлось изделие PD-100 Black Hornet. Именно «Черный шершень», выполненный в вертолётной компоновке норвежскими инженерами из коммерческой организации Prox Dynamics, должен был увеличить боевой потенциал сухопутных подразделений. Беспилотник с длиной в 10 см и диаметром рабочего ротора в 10 сантиметров должен был проникать на дистанцию около 10-1000 метров и собирать необходимые сведения непосредственно с окопов и полевых укреплений вооруженного оппонента. БЛА разгоняется до 5 м/с с возможностью боевого оперирования до 25 минут.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#военные новости #армия кнр #дроностроение #миниатюрные беспилотники
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Франция представила новую систему залпового огня Foudre, которая составит конкуренцию HIMARS
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Times: Во Франции юрист нашел клад золотых монет различных исторических эпох на сумму более €3 млн
+
Разрабатываемый Европой истребитель GCAP 6-го поколения будет управлять группой БПЛА
+
Модернизированная авиабомба AASM XLR усилит наступательные возможности истребителей Rafale
+
Honor MagicPad 3 с 13,3-дюймовым дисплеем и батареей на 12450 мАч появился на изображениях
1
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
3
Старейший аэропорт Комсомольска-на-Амуре ожидает масштабная реконструкция
1
Эксперт Лямин: нанести ущерб ядерному объекту в Фордо смогут только "подземные бомбы" GBU-57
+
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
+
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
+
Направленное на устранение сбоев в играх июньское обновление Windows 11 принесло новые проблемы
+
Valve расширила счётчик FPS в Steam данными о загрузке CPU, видеопамяти и не только
1
Появились первые фотографии самолетов ВВС США с Парижского авиасалона
+
OpenAI готовится к запуску GPT-5 и к переопределению своей роли в ИИ-гонке
+
Кроссовер XPeng G7 способен автоматически тормозить со скорости 130 км/ч
1
Японская Sycom представила видеокарты RTX 5070, 5070 Ti и 5060 Ti с корпусными вентиляторами Noctua
+
Xiaomi представила первый Android-планшет Pad 7S Pro с «компьютерными» функциями
+
Первый замминистра энергетики РФ предложил пересмотреть представление о газе как о дешевом ресурсе
1

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
15
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
33
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
18
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
59
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
4
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
10
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
99
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
12
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
13

Сейчас обсуждают

Alex_023
15:47
Сам купил 14600К. И это мой последний Intel. В жо.. их Thread Director с e-ядрами. Однозадачные процы у Intel, мля. Теперь только "не интелектуальные" AMD, которые по прежнему умеют в многозадачность.
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Дерьмитрий Непранов сосун
15:46
Ахахахаххаахах у порвана биополярОЧКА Живет ради 5080 и игр старичок игруля 42 годика ухахаххахахх
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити-Конча
15:46
Ток Вольфыч под хвост не баловался как Китя.Походу именно в бане его и сделали таким "друзья".Чпок и добрый вечер и Китя теперь трясет башкой
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дерьмитрий Непранов сосун
15:44
Порванов любитель посиделок в бане с мужичками ухахахахахвхвхвхвхвхв
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Юрий Филатов
15:37
И кому она такая нужна за 1000 баксов? Ладно бы ещё за 300
Radeon RX 9090 XT с 32 ГБ памяти и ценой в 1000 долларов сможет соперничать с Geforce RTX 4090
Дерьмитрий Непранов сосун
15:36
https://suno.com/song/ae97d62a-c8fe-4757-b7c2-e770ea663e37?sh=4UGOge1SdF2kqN9o Чумба знаменитый , про него музыкальная студия Иосифа Пригожина трек написала ухахахахавххв
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити-Конча
15:32
В их любимый 102-кабинет.там чумба с берниганом все обосрали уже.их туда постоянно отвозят
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
eai
15:30
Список хороший, только надо было названия игр жирным шрифтом выделять, чтобы выделялись в тексте.
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
spoonch
15:25
У тебя шиза походу
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
spoonch
15:23
KC3000 это китайское г*вно! Иди купи somnabulist в 2 раза дешевле за свои деньги лучше будет или какой нибудь azerty. Вы со своими кингстонами погаными уже весь форум засрали. Я от одного названия уже...
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем