Только такой самолёт способен использовать бомбы, пробивающие до 20 метров армированного бетона или 60 метров обычного грунта, позволяя при применении 3-4 бомб с высокой вероятностью достать до укрепленных подземных цехов объекта в Фордо.

В мировой Сети появилась фотография воздушного объекта в иранском небе, имеющего определенное сходство с силуэтами бомбардировщика-стратега B-2 Spirit, стоящего на вооружении исключительно американских ВВС.

Местные медиа поспешили разместить новость, что в небе Ирана появился самолёт принадлежности военно-воздушных сил США. Как опубликовал соответствующий пост военный журналист Юрий Котенок, иранские журналисты скорее всего спутали с американским гигантом дальнобойный разведывательный дрон ЦАХАЛ – RA-01. Сам беспилотник еврейского государства является новейшим авиационным аппаратом, применяемым в рамках тайных миссий израильской армии. Причем о существовании БПЛА дальнего действия стало известно из рассекречивания части файлов Агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов.

Согласно содержанию документа, американские военные отслеживали ход учений израильской авиации и упомянули большой беспилотник – без озвучивания конкретных тактико-технических характеристик.

Единственное, что известно, данный БЛА аналогично является примером применения стелс-технологий, как и B-2, а местом постоянного базирования для дрона выступает объект Рамон, размещенный в пустынной местности Негев.

Отметим, что поразить толстостенные скальные своды ядерного объекта близ иранского города Фордо могут только бомбы GBU-57,запускать которые может лишь американский B-2.